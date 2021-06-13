شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من عودة هاريسون فورد لتصوير الجزء الخامس من Indiana Jones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل خلال تقرير أخير له عن عن عودة الممثل الشهير هاريسون فورد إلى تصوير الجزء الخامس من فيلم، وذلك من خلال أكثر من صورة ظهر فيها النجم العالمي بزي شخصيته الشهيرة الذى قدمها في سلسلة أفلام من قبل قبل اتخاذ القرار العودة لها والذى تم تأجيله أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.



الممثل هاريسون فورد



كواليس فيلم هاريسون فورد

وتأجلت ضربة البداية لتصوير العمل الذى ينتظره كثيرون من محبي السلسلة الشهيرة بسبب وباء كورونا، إلا أن الشركة المنتجة قررت مؤخرًا بداية التصوير مع استعدادات مكثفة ليليق العمل بما سبق وتم تقديمه.



الممثل هاريسون فورد

وكان موقع ديلى ميل نشر أكر من صورة من الفيلم المنتظر لـ هاريسون فورد، الذى يعود به لسلسلة أفلام Indiana Jones، من خلال جزء خامس، فى الأسبوع الماضى، حيث كشف وقتها عن الاستعدادات النهائية لفريق العمل قبل بدء التصوير الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل بسبب فيروس كورونا.



هاريسون فورد فى صورة من الأجزاء السابقة

وأضاف التقرير وقتها أنه تم تحويل جزء من سكة حديد شمال "يوركشاير مورز" إلى مجموعة Indiana Jones 5، حيث رصدت الصور العمال وهم يعملون بالقرب من قطار بخاري تم تحويله إلى محرك ناقل نازي مثلما بدا خلال العلامات عليه.

الجزء الخامس من انديانا جونز يقوم ببطولته هاريسون فورد، 78 عامًا، وبدأ التصوير على نفس امتداد المسار الذي استخدمه قبل بضعة أسابيع فقط توم كروز في فيلم Mission Impossible 7.