شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم Godzilla vs. Kong تصل إلى 436 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم "Godzilla vs. Kong" بحوالى مليون دولار هذا الأسبوع، لتصل بذلك إلى 436 مليونا و718 ألف دولار، وتأتى هذه الإيرادات بالرغم من القيود الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا على السينمات حول العالم، حيث تتفاوت السعة الاستيعابية بين 50% إلى 75%، في دور العرض حول العالم، وطرح العمل في 31 مارس الماضى.

وأنقسمت الإيرادات بين 99 مليونا و118 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و337 مليونا و600 ألف دولار أمريكى في حول العالم، وتمتاز الدفعة الرابعة فى السلسلة بكونها أول فيلم يتم افتتاحه بعد السماح أخيرًا بإعادة فتح دور السينما فى نيويورك ولوس أنجلوس، وإن كان ذلك بسعة منخفضة.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong طرحت بوسترين للعمل الذى بدأ عرضه بالسينمات حول العالم من 31 مارس الماضى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة "One Will Fall"، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.

فيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.