متعب الشعلان يغني للفرح في معزوم

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دبي: أطلق الفنان السعودي متعب الشعلان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "معزوم" من ألحان وتوزيع حاتم منصور، وكلمات احمد اشرف المطري، ومكس وماستر جاسم محمد، ومدير إنتاج عبدالله البداد، وإشراف عام حسن طالب، ومن إنتاج تيونز آرابيا.

وتتسم أغنية معزوم، بأجواء الفرح والحب، لكون المستمع في هذا الوقت يحتاج الى الاستماع للأعمال المفعمة بالطاقة الإيجابية وايضا تناسب أجواء الزفاف، كما حرص الشعلان على تصوير العمل الجديد على طريقة الفيديو كليب في إمارة دبي.



وتقول كلمات الأغنية " معزوم "

معزوم على.. موعد غلا.. مع الحبيب.. عما قريب.. وفرحي يجي..وحزني يغيب

معزووم بأحلى لقى.. بعد الشقى بعد العذاب... ومر الغياب.. بنلتقي.. وبلا عتاب

معزوم هالليلة بسهرة مغرمين ... معزوم على كاسٍ معتق بالحنين.. معزوم على غنوة ورقصة وكلمتين.. معزوم أنا

والفنان السعودي متعب الشعلان ، كانت انطلاقته الفنيّة بأغنية " ليه اعشقه " وتبعها بأغنية " تغير وقتنا " وأغنية " التوبة " وأغنية " انا المقصود " وجميع تلك الأعمال من إنتاج تيونز آرابيا محققا من خلالها انتشارا واسعا اذ تجاوزت نسبة الاستماع لأعماله الغنائية حاجز 30 مليون مشاهدة.

