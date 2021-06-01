ياسر سامي: الجزء الثالث من "المنصة" بكامل نجومه وحزين لما حدث مع سلوم حداد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:48 صباحاً - قال المخرج ياسر سامي، إن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "المنصة" الذي سيعرض خلال أيام على إحدى المنصات الرقمية يمثل استمرارا للجزأين الأول والثاني، وبمشاركة النجوم كافة وسيتم الكشف من خلاله على المزيد من كواليس حرب المعلومات من خلال أحداث كتبها المؤلف هوزان عكو ببراعة وجاذبية شديدة.

ياسر سامي مع نجوم مسلسل المنصة

وأوضح سامي في بيان صحفي حصل "الخليج 365 نت" على نسخة منه: بدأت العمل في المسلسل كمخرج من الجزء الثاني وأستمر في الجزء الثالث وشرفت بالعمل مع النجوم الكبار سلوم حداد، والذي اعتبره قامة فنية كبيرة وعبقري تمثيل، وغضبت لما قيل عنه لأنه من أكثر الفنانين التزاما وحرفية، وأيضا مكسيم خليل وباسم ياخور وسيد رجب وباقي فريق العمل، فكلهم متميزون في الأداء، وخلف الكاميرا الكواليس كانت مبهجة خاصة أنني صورت العمل بالكامل في إمارة أبوظبي وأنجزنا العمل رغم إجراءات كورونا الشديدة.

مسلسل "المنصة" من بطولة النجوم مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، باسم ياخور، سلوم حداد، أحمد الجسمي، منى واصف، سامر إسماعيل، معتصم النهار، سيد رجب، خالد القيش، ياسر النيادي، رهام القصار، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، أويس مخللاتي، نظلي الرواس، مرام على، وائل أبوغزالة، أسامة حلال، وائل زيدان، جابر جوخدار، غانم الزرلي، نورا العايق، أسامة حلال، مؤيد الخراط، والنجوم الصاعدة الإماراتي مد ربدان والتونسية صابرينا، تأليف الكاتب السوري هوزان عكو، وإخراج ياسر سامي.

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