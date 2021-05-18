أيمن زيدان يعلن دعم بشار الأسد في الانتخابات.. لماذا تراجع الفنان السوري؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان السوري أيمن زيدان، عن موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، مؤكدا دعمه للرئيس بشار الأسد.

وقال أيمن زيدان خلال استضافته في برنامج “السؤال الصعب” على قناة “سكاي نيوز العربية” إنه "سيدعم من بقي 10 سنوات لم يغادر سوريا.. لم يهرب خارج سوريا، بقي متمترسا طوال الحرب رغم أن المسلحين وصلوا على أعتاب دمشق.. أكيد سأدعم- بصراحة- الرئيس الدكتور بشار الأسد".



وعرف عن أيمن زيدان انتقاده لنظام بشار الأسد بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك عبر لقاءاته ومنشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حساباته الرسمية، التي تحظى بمتابعه كبيرة من الجمهور.

وقال في تصريحات سابقة: "الحرب أفقدتني الحماس لكل شيء وتغيرت على إثرها كل المعطيات، ولم أعد أشعر بالرغبة في الحياة"، واعترف بأن الحرب دمرت بيته وهزمت حماسه.