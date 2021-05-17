شكرا لقرائتكم خبر عن زيندايا تطالب متابعيها بالتبرع لمساعدة الفلسطينيين وإنقاذهم من القصف الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة الأمريكية الشهير زيندايا، على الانضمام لقائمة النجوم العالميين الذين أعلنوا مساندتهم للشعب الفلسطيني ضد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة بقصف المدنيين الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية، لتهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ الجراح.

وشاركت زيندايا البالغة من العمر 24 عاما، متابعيها عبر الاستوري الشخصى لها على "إنستجرام"، لينكات وطرق للتبرع للفلسطينيين الذين يعانون من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسرعان ما حظيت حملة التبرعات على الكثير من الدعم، كونها تمتلك حوالى 95 مليون متابع عبر حسابها.

وكانت قد شاركت حديد صاحبة الـ 42 مليون متابع عبر إنستجرام، منذ قليل، صورا لها اثناء مشاركتها في مظاهرة تدعم فلسطين، وتندد باعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل الأطفال والنساء في شوارع القدس المحتلة، وحملت علم فلسطين وتجولت وسط المتظاهرين في الشوارع الأمريكية لتضع بصمتها في الضغط على الحكومة الأمريكية للتدخل لوقف عمليات جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وكتبت بيلا حديد عبر الصورة التي شاركتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام": "شاركت عدد كبير من الفلسطينيين الجميلين، الأذكياء، المحترمين، المحبين، اللطفاء، في مكان واحد، أشعر بالرحة، نحن سلالة نادرة، فلسطين حرة فلسطين حرة".