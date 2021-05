شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "The Northman" للمخرج روبرت إيجرز فى أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Focus Features أن فيلم The Northman للمخرج روبرت إيجرز سيُعرض فى دور العرض فى 8 أبريل المقبل 2022، وستعرض شركة Universal Pictures International الفيلم دوليًا فى نفس اليوم، وفقا لما ذكره موقع variety.

الفيلم من بطولة ألكسندر سكارسجارد، وآنيا تايلور جوى، ونيكول كيدمان، وإيثان هوك، وويليم دافو، وبيورك، يستكشف فيلم الإثارة الانتقامى الأعماق التى سيذهب إليها أمير الفايكنج سعياً لتحقيق العدالة لقتل والده.

الفيلم الثالث لـEggers كمخرج اختتم التصوير فى ديسمبر 2020، وبدأ الإنتاج فى الأصل أواخر الصيف الماضى فى أيرلندا، ولكن كان عليه التوقف لفترة من الوقت بسبب COVID-19.

يعتبر The Northman بمثابة متابعة لفيلم The Lighthouse لعام 2019، والذى قام ببطولته دافو وروبرت باتينسون وحصل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي. بالإضافة إلى Dafoe، جمع "The Northman" إيجرز وتايلور جوى، الذى لعب دور البطولة فى أول ظهور طويل له بعنوان "The Witch". شارك إيغيرز أيضًا فى كتابة السيناريو مع الشاعر والروائى الأيسلندى سجون. من إنتاج لارس كنودسن ("منتصف الصيف") ومارك هافام ونيو ريجنسى.