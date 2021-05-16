المنافسة تشتعل بين محمد ممدوح وعلي قاسم وفراج على أفضل ممثل في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي:

تصدر الفنان محمد ممدوح نتائج استفتاء موقع الخليج 365، في قائمة أفضل ممثل في دراما رمضان 2021 عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن"، وذلك حتى مساء اليوم السبت الموافق 15 مايو.

ويأتي محمد ممدوح في المركز الأول بنسبة 28%، بينما تشتعل المنافسة بين الفنان علي قاسم الذي يحتل المركز الثاني بنسبة 27% عن دوره في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، ومحمد فراج في المركز الثالث بنسبة 26% عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن".

ولا يزال التصويت مستمر، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، واختيار نجمكم المفضل من الرابط التالي ..اضغط هنا