ردود فعل إيجابية على فيلم ديزني "كرولا".. مفاجأة قوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أيام قليلة تفصلنا عن طرح النسخة الحية من فيلم الأنيميشن 101 Dalmations (101 مرقش)، Cruella (كرولا).

ويطرح فيلم "كرولا" للنجمة إيما ستون 28 مايو/أيار المقبل في دور العرض العالمية ومنصة البث الإلكتروني "ديزني بلس"، إلا أن بعض النقاد تسنى لهم مشاهدة الفيلم حصريًا، وتقديم مراجعات نقدية عن أحدث أعمال ديزني.

ويرصد موقع "سينما بليند" الأمريكي في التقرير التالي أبرز ردود الفعل حول فيلم "كرولا".





الفيلم مأخوذ عن قصة "101 مرقش"، ويدور حول حياة الشرير كرولا دي فيل.

وقال الموقع عن الفيلم، إن أداء إيما ستون للشخصية يثير القشعريرة من شرها البيّن، كذلك قدم فريق الإعداد والإنتاج أداءً ممتازًا فيما يخص الملابس وأزياء الفيلم، فأناقة السبعينيات في الفيلم رائعة".





وأشاد موقع "فارايتي" بالفيلم في مجمله وخاصةً أداء النجمتين إيما ستون وإيما تومسون، وقال عنه: "شرير بامتياز".

وذكر جويل ميرز، الناقد بموقع "روتن تومايتوز" الخاص بتقييم الأفلام، أن الفيلم يتضمن جرعة كوميديا جيدة، ورغم عدم حبه لأفلام النسخ الحية المبنية على أفلام أنيميشن لكن الفيلم كان بمثابة مفاجأة من النوع الجيد".





وأشادت مجلة "فوربس" بالتصوير السينمائي والمؤثرات البصرية للفيلم، ووصف أداء "ستون" بـ"الحسي الأنيق".