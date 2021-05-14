رامي جمال يعايد الجمهور بـ”دقيقة واحدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: طرح النجم المصري رامي جمال أغنية جديدة بعنوان “دقيقة واحدة”، من كلمات رفيق نجيب وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وحققت أغنية “دقيقة واحدة” أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إصدارها على القناة الرسمية لشركة “نجوم ريكوردز” في موقع “يوتيوب”.

ويقول رامي جمال في مطلع الأغنية: “افردلي وشك واتعدلي.. عشان فاضلي دقيقة واحدة واقولك.. باي”.

وشارك جمال، للمرة الأولى في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال وضع صوته على تتر مسلسل “بين السماء والأرض” الذي عُرض في النصف الأول من الشهر.