شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام بعد موسم رمضان: النجاح حلو وهوجان والنمر علامتان فى مشوارى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد إمام، عن سعادته بنجاح مسلسل النمر، خلال موسم دراما رمضان المنتهى، مشيرًا إلى أن مسلسلى النمر وهوجان علامتان فى مشواره الفنى، مقدمًا الشكر لطاقم الإنتاج والعمل بقيادة المنتج تامر مرسى، والمؤلف محمد صلاح العزب، والمخرجة شيرين عادل.



محمد إمام "هوجان والنمر"

وكتب محمد إمام، عبر حسابه على إنستجرام: "النجاح حلو مفيش كلام.. الحمد لله، هوجان والنمر علامتان فى مشوارى، الاتنين تقريبًا نفس فريق العمل، المخرجة القديرة أختى حبيبتى شيرين عادل، المؤلف العبقرى محمد صلاح العزب، اللى بعتبره من أجمد الكتاب فى تاريخ الدراما، وأخواتى المنتج المحترم تامر مرسى، والمشرف على الإنتاج حسام شوقى، اللى لولاه مكنش ولا نجاح من دول حصل، شكراً ليكم".





وشهد مسلسل النمر للنجم محمد إمام، الذى عرض ضمن الموسم الرمضانى، العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة فى نفس الوقت، حيث قامت الفكرة الرئيسية للمسلسل على الانتقام ، فقد جسد شخصية النمر النجم محمد إمام، الذى كان يحاول أن يرد حق أبيه من كبار الصاغة الذين قاموا بحرقه فى الشقة وسرقة كل الذهب الخاص به، وتوقعوا موت ابنه وزوجته أيضا ولكن ما حدث أن الطفل الصغير وأمه لم يموتوا وقامت أمه التى قدمته الفنانة سوسن بدر، بإعداد ابنها لكى يستعيد حق أبيه .

ويعتبر مسلسل النمر، من المسلسلات المثيرة خلال الموسم الرمضانى ، فهو مزيج متناغم بين الأكشن والرومانسية والاجتماعية ولا يخلو من الكوميديا المتجسدة فى أداء كلا من محمد إمام ومحمود حافظ الذين قدموا ثنائى غاية فى الانسجام، برغم الألم الذى كان يعتصر محمد إمام فى رحلة بحثه عن قاتل والده، وبرغم أن فكرة الانتقام قدمت كثيرا من قبل، إلا أن الحبكة الدرامية فى المسلسل والتمثيل الجيد من قبل أبطال المسلسل وتتابع الأحداث الغير متوقع، جعلوا حافظ على شغف المتفرج وانتظاره للأحداث بفارغ الصبر، ففى النهاية قدمت لنا المخرجة شيرين عادل والنجم محمد إمام وجميع أبطال العمل وجبة فنية دسمة أمتعت الجمهور.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة سينرجى.