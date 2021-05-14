شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث صورة لـ محمد نور فى عيد الفطر بصحبة أولاده الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائمًا المطرب محمد نور على الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مع أولاده عمر وعلى وعليا وعبد الله الذين يعتبرهم أغلى شىء فى حياته، كما أنه يحرص على ظهورهم طول الوقت بشكل مختلف.



محمد نور

وكان المطرب محمد نور قد طرح أغنية "بحبك يا أمى" بمناسبة احتفالات عيد الأم، وتقول الأغنية: "أنا بشكرك على كل حاجة كنتى راضية عليا فيها، هي السند في كل حاجة حلوة بتحصلى، أنا بشكرك يا أمى على كل حاجة حلوة ربتينى عليها، على كل خير في حياتى لقيته متشلى، أنا مهما روحت وجيت ماليش غير حضن أمى.