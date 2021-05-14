شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تشرح فوائد العصير الأخضر للبشرة والشعر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سمية الخشاب خلال ندوة فنية أقيمت في ”الخليج 365”، عن سر جمالها، وسر طاقتها طوال الوقت، وهو العصير الأخضر، وشرحت مكوناته ومواصفاته في هذا الفيديو.

مكونات العصير الأخضر

يتكون العصير الأخضر من نصف حزمة بقدونس، نصف حزمة جرجير، نصف حزمة كسبرة خضراء، نصف حزمة كرفس، نصف حزمة شبت، خيارتين، وتحلية العصير بتفاحتين وثمرة كمثرى، دون التحلية بالعسل أو السكر، ليكون العصير كله طبيعي.

وقبل إعداد العصير يجب غسل الخضراوات جيدًا، ونقعها في ماء وخل وليمون، ثم شطفها مرة أخرى قبل وضعها في الخلاط.

وقالت الخشاب إن تلك الوصفة تحسن المزاج، وتزيد من جمال الشعر والبشرة، تعلمتها خلال فترة الحظر في كورونا، حيث أحذت العديد من الدورات أونلاين.

ويمكن تناول العصير دون تصفيته، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف، ولكنه في تلك الحالة يصبح مزعجا جدا، لذا يمكن تصفيته قبل تناوله، ويجب تناوله يوميا وتلك الكمية تكفي تقريبا 5 أيام مع وضعه في الثلاجة.