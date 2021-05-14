شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي يقدم أول عروض مسرحية "أبو العربي".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مساء اليوم النجم هانى رمزى، أول عروض مسرحية "أبو العربى" على أحد مسارح مدينة نصر، ويعود بها إلى المسرح بعد غياب حوالى 17 سنة منذ آخر أعماله "كدة أوكيه"، ويشاركه البطولة كل من أحمد فتحى وحجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وليلى عز العرب وآخرون، ومن إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق.



بوستر مسرحية ابو العربى

وكشف النجم هانى رمزى مؤخرًا عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدًا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفًا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك في إطار كوميدى.

وأكد النجم هانى رمزى مؤخرًا خلال ندوة ”الخليج 365” أن نجله شادى خريج مسرح الجامعة الأمريكية، وعمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال من ضمنها فيلمه الأخير "قسطى بيوجعنى" كما شارك المخرج عمرو عرفة في أكثر من عمل كما شارك في إخراج عدد من الإعلانات، مضيفًا: "حاولت إبعاده عن مجال الفن خاصة أنها مهنة صعبة".