وفاة شقيق الشاعر جمال بخيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الشاعر الكبير جمال بخيت، قبل قليل، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، خبر وفاة شقيقه الأكبر، اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وكتب جمال "لا حول ولا قوة إلا بالله، أخي الأكبر، الحاج عبد المجيد في ذمة الله".

جمال بخيت، قدم عددا كبيرا من الأغاني الناجحة، بينها "آدم وحنان" للفنانة ماجدة الرومي، ضمن أحداث فيلم "الآخر" للمخرج يوسف شاهين، أغنية "عود" للفنان أحمد الحجار، و"تعرف تتكلم بلدي" للفنانة لطيفة ضمن أحداث فيلم "سكوت ح نصور" للمخرج يوسف شاهين.