بالصور – نوال الزغبي بإطلالة صيفية ساحرة على البحر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: اختارت النجمة اللبنانية نوال الزغبي إطلالة فريدة بعيدة عن الملل والرتابة لموسم الصيف المنعش، إذ اعتمدت فستانًا من اللون الزهري تميز بقصته الكلاسيكية وقبعة صيفية من القش في أحدث صورها.

ونشرت نوال الزغبي الصور التي ظهرت فيها على يخت في البحر عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، وعلى الفور انهالت عليها التعليقات التي تغزل خلالها المتابعون بجمالها وأناقتها.

وتُصدر نوال الزغبي في الساعات المقبلة أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية. الأغنية الأولى بعنوان “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه، والأغنية الثانية بعنوان “بكلم خيالي” من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.