زين مالك يساند فلسطين برسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: أعلن المغني العالمي زين مالك، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومساندته له بسبب ما يحدث في باحات المسجد الأقصى من عمليات التهجير والاستيطان، التي تقوم بها سلطات الكيان الغاصب ضد سكان حيّ الشيخ جراح بالقدس الشريف، فضلا عن الاعتداء على المصلين العزل في المسجد الأقصى.

وانضم زين مالك إلى عدد من النجوم العالميين، الذين أعلنوا مساندتهم لفلسطين منذ إطلاق الكيان الغاصب لاعتداءاتهم الوحشية على الفلسطينيين العزل، ونشر “مالك” على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة مؤثرة ومعبرة يعلن من خلالها تضامنه الكبير مع الشعب الفلسطيني.

ووجه زين مالك رسالة الى شعوب العالم في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون فقال: “أنا أقف مع الشعب الفلسطيني. يتألم قلبي على العائلات التي فقدت أحباءها. لا يمكننا الوقوف كشهود صامتين على تيتم وقتل أطفال ولا نطالب بحقوق الإنسان لجميع الفلسطينيين! يجب أن ينتهي هذا. حرروا فلسطين”.

وكانت زوجة زين مالك، عارضة الأزياء جيجي حديد، وشقيقتها بيلا حديد قد أظهرتا في الساعات الماضية دعمهما لفلسطين، حيث أنّ والدهما محمد من أصل فلسطيني.

وتوجّهت كلّ من الشقيقتين إلى حسابها الرسمي في إنستغرام للفت الانتباه إلى الصراع المستمر مشاركتين سلسلة من الصور التي التقطت في فلسطين خلال الأيام الماضية، وكلاهما وصفتا المشهد بالكارثي.

كما نشرت جيجي صورة تحمل رسالة: “لن تمحوا فلسطين”. ووثقت بيلا آثار الضربة الإسرائيلية على غزة والتي خلفت أكثر من 20 قتيلاً، تسعة منهم أطفال.

كما خاطبت متابعيها باكيةً بعد مشاهدة مشاهد عنيفة في المسجد الأقصى في قلب القدس، معلّقةً: أنا وأخواتي نتحدث كل يوم في الغالب عن فلسطين وكل ما يجري. من الصعب جداً أن أجد الكلمات لأصف ما أشعر به”.

وتابعت: “أشعر بألم أسلافي. أبكي عليهم. أبكي على إخوتي وأخواتي الفلسطينيين الموجودين هناك الآن، وأنا أشعر بالخوف وعدم الأمان. يجب أن يتوقف هذا العنف، فلا مجال لذلك في عام 2021! نحن فخورون بأننا فلسطينيون وندعم فلسطين”.