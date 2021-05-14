شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج فارس الرهان فى موسم رمضان 2021.. أداء تمثيلى رفيع وانفعالات صادقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الفنان محمد فراج أن يلفت الأنظار، ويكون واحد من أبرز فرسان الرهان فى موسم دراما رمضان الحالى عبر تميزه فى تجسيد شخصية الشيخ مؤنس فى مسلسل لعبة نيوتن، بالإضافة إلى مشاركته فى بطولة مسلسل "ضد الكسر"، وظهوره ضيف شرف فى مسلسلى "الاختيار 2".

أطلق لحيته لمدة عام بسبب مسلسل "لعبة نيوتن" وهي أطول مدة يترك فيها لحيته تطول لكى يظهر بشكل صادق ومبهر أمام الجمهوروهذا هوالمعروف عن فراج براعة تجسيده لأى شخصية يقوم بتجسيدها فى أى عمل فنى يقدمه فأشاد به الجمهوروالنقاد فى أداءه لشخصية مؤنس لصدقه ومشاركة متميزة من جميع عناصر العمل ممن هم أمام الكاميرا أوخلفها، والذى أدى لكى يتفوق الجميع على أنفسهم .





استطاع مؤنس - محمد فراج توصيل اضطراب مشاعره والتناقض فى شخصيته بصورة سلسلة لمسها المشاهدون، فكان الرومانسى ورجل الدين والرجل الناجح فى عمله والمنافق البارع أيضًا.

ومن أبرز المشاهد التى قدمها كانت فى الحلقة الـ27 بعد محاولته اغتصاب زوجته "هنا" سيطرت عليه حالة من الندم والبكاء بتأثر شديد فى غرفته، والحلقة 29 بعد ما حلق ذقنه ليدخل الديسكو وراء هنا - منى زكى، وتصفعه الأخيرة بالقلم على وجهه.

ورغم ظهوره فى مشهد واحد فى إحدى حلقات مسلسل الاختيار 2 إلا أنه استطاع تحقيق النجاح من خلال تجسيده لدور الإرهابى أمام النجم كريم عبد العزيز حينما كان يحقق معه.



محمد فراج

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.