أحمد فهمي يشيد بفيلم شقيقه "ديدو": "بقالي كتير مشوفتش فيلم جامد كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان أحمد فهمي، عن إعجابه بفيلم "ديدو" لشقيقه الفنان كريم فهمي، والذي تم طرحه للمنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر المبارك.

ونشر فهمي صورته أمام الملصق الدعائي للفيلم، معلقًا "بقالي كتير مشوفتش فيلم جامد كدة، مبروك للنجم كريم فهمي ولكل زمايلي المشاركين في الفيلم، ومبروك كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وخالد السبكي".

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.