خاص| مايان السيد: "حلم سوسن" توقف بسبب "كورونا" وأشارك في "المحكمة" بدور صغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة الشابة مايان السيد، إن فيلم "حلم سوسن" الذي تشارك في بطولته، توقف بسبب فيروس كورونا، منذ فترة.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا أعرف عنه تفاصيل، منذ أن توقفنا بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن لدي فيلم آخر أشارك فيه بدور صغير هو (المحكمة)، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، عند عرضه".

"حلم سوسن/ دماغ عالية" يشارك في بطولته أحمد فهمي، روبي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر.

"المحكمة" بطولة فتحي عبدالوهاب، أحمد خالد صالح، نجلاء بدر، جميلة عوض.

جدير بالذكر أن مايان السيد شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بثلاثة مسلسلات، هي: "لعبة نيوتن" أمام الفنانة منى زكي، إخراج تامر محسن، "حرب أهلية" بطولة يسرا وإخراج سامح عبدالعزيز، و"هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز، إخراج أحمد علاء الديب.