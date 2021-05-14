بالصور| أحدث ظهور لبوسي.. نجمات الفن والإعلام يحتفلن بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت المذيعة بوسي شلبي متابعي حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بصور تجمعها بعدد من نجمات الفن والإعلام، احتفلن بعيد الفطر.

وضمت الصور الفنانة بوسي، والتي تغيب عن الشاشات منذ فترة، بعد آخر أعمالها "البرنسيسة بيسة" و"قيد عائلي" وتم عرضهما في 2019، إلى جانب الفنانة إلهام شاهين والإعلامية لميس الحديدي.

وعلقت بوسي شلبي "شكرا لميس الحديدي وإلهام شاهين، حليتوا العيد وشكرا على الكحك".

جدير بالذكر أن المذيعة بوسي شلبي، حلت ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي عُرض موسمه الجديد في رمضان المنقضي، وقدمته المخرجة إيناس الدغيدي.