شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت وأسهر غدا مع حفل مدحت صالح من دار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل عروض وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب حيث تعرض غدًا الجمعة ثاني أيام عيد الفطر، فى السابعة مساء ضمن مبادرة الثقافة بين ايديك فيلم تسجيلى عن مسيرة الفنان والمخرج الراحل كمال ياسين من إنتاج المركز القومي للسينما ويتناول المحطات الهامة في حياته.

يتناول الفيلم حياته بداية من تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية ثم رحلته إلى فرنسا لدراسة الإخراج المسرحي، وإخراجه للعديد من المسرحيات وعملة كأستاذ بمعهد الفنون المسرحية حتى وفاته 1987.

كمال ياسين

يليه فى السابعة مساء حفل جديد يبث لأول مرة للنجم مدحت صالح يتضمن باقة مختارة من أعماله الفنية الخاصة التي تعبر عن مشواره الفني إلى جانب مجموعة من اشهر أغاني تراث الموسيقي العربية.

يذكر أن النجم مدحت صالح قدم أغنية كل كلام الحب ضمن برومو مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، الذي عرض حصريًا على قناة dmc، والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.