برنامج جديد عن باميلا أنديرسون يغضبها.. “نسخة مزيّفة وهابطة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: انتقدت باميلا أندرسون البرنامج الجديد Pam & Tommy الذي يتمحور حول علاقتها الرومانسية بتومي لي.

ستؤدي الممثلة ليلي جيمس دور أندرسون إلى جانب سيباستيان ستان الذي سيلعب دور حبيبها تومي في المسلسل الجديد المكوّن من ثمانية أجزاء والذي سيبثّ في منصة “هولو”.

ونشر الممثلان صور لشخصيتيهما عبر حسابهما في “إنستغرام” تظهر مدى نسبة الشبه بينهما وبين أندرسون ولي.

إلا أنّ نجمة مسلسل “باي واتش” تعهدت بعدم مشاهدة البرنامج على الإطلاق، حيث يقال إن الممثلة انتقدت العرض ووصفته بأنه “نسخة مزيفة وهابطة” عن حياتها في دائرة الضوء.

وأفاد مصدر مقرّب من النجمة لموقع “الصن” البريطاني بأنها “لم تسمع عن ليلي أو سيباستيان من قبل”.

وسيوثّق المسلسل قصة باميلا وتومي الرومانسية، حيث تزوجا بعد 4 أيام من التقائهما للمرة الأولى عام 1995 وسيستكشف أيضاً تأثيرات فضيحة شريطهما الجنسي الذي سُرق والتي هزت هوليوود.

وأضاف المصدر: “كانت تجربة صادمة جداً بالنسبة لباميلا. كانت من أصعب تجارب حياتها”.

وبقيت علاقة لي وأندرسون ودّية بعد طلاقهما عام 1998 وهما يتشاركان ولدين معاً: براندون وديلان.