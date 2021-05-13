شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أبطال جدد ينضمون لفيلم The Valet للمخرج ريتشارد وونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم الثلاثى ماكس جرينفيلد، وماريسول نيكولز، وبيتسي براندت، إلى الممثلة كارمن ساليناس وأوجينيو ديربيز وسامارا ويفينج، لبطولة الفيلم الجديد The Valet، من إنتاج Lionsgate، العمل الجديد الذى يعد النسخة الناطقة باللغة الفرنسية من العمل الفرنسي الشهير.

على أن يقوم المخرج ريتشارد وونج بـ إخراج العمل الجديد The Valet، الفيلم الجديد يدور حول خادم يمتلك مكتبة يحب امرأة ترفضه، واكتشاف زوجة ملياردير خيانة زوجها مرتين مع عشيقته عارضة الأزياء الشابة، ولإخراج المصورين وزوجته من أثر الزنا، ومنح محاميه الوقت لترتيب طلاق لا يكلفه ثروة، يدفع الملياردير عارضة الأزياء والخادم للتظاهر لمدة شهر بأنهما زوجان.



The Valet الفرنسى

وبالتالي في غضون أيام، يشعر صاحب المكتبة والملياردير بالغيرة، وتعيش عارضة الأزياء الشهيرة الحياة مع رجل لطيف، ويتمتع الخادم بالمكانة والثقة بالنفس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كما أعلنت ستديوهات مارفل تأجيل بدء تصوير فيلمها الجديد Blade إلى يوليو من العام المقبل 2022، وكان من المقرر في الأصل أن يبدأ إنتاج الفيلم، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى ماهرشالا علي، في سبتمبر المقبل، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

الفيلم الجديدBlade من كتابة ستايسي أوسي كوفور، ولم يستقر على مخرج العمل إلى الآن، كما أكدت الشركة أنها اختارت تأخير بدء تصوير الفيلم للعمل بشكل أفضل على السيناريو الجديد.

يذكر أن ماهرشالا علي قدم عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: "Free State of Jones" و"Moonlight" و"Go for Sisters"، وغيرهم.