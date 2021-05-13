شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض Lisey's Story لـ جوليان مور يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل Lisey's Story موعد عرض العمل، وذلك فى 4 يونيو المقبل، على أن تطرح حلقتين فى أول أسبوع ومن ثم طرح حلقة كل أسبوع، وسيتكون العمل من 8 حلقات.

المسلسل عبارة عن اقتباس من رواية ستيفان كينج التى تحمل الاسم نفسه، والتى صدرت لأول مرة فى عام 2006، وتم تجنيد الكاتب ككاتب سيناريو لجميع الحلقات الثمانية.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع nme، يدور مسلسل Lisey's Story، حول أرملة تصبح هدفاً لمطارد خطير مهووس بعمل زوجها الراحل.

مسلسل Lisey's Story من بطولة جوليان مور، جوان ألين، دين ديهان، سونج كانج، جينيفر جيسون لي، كليف أوين، سيباستيان يوجين هانسن، جيوفاني سيلينتانو، كلارك فورلونج.