ماغي بو غصن مهنئة فريق عمل “للموت”: “الصغيّر.. بعمرو ما رح يتغيّر”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

هنأت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن فريق عمل مسلسل “للموت” الذي عرض في شهر رمضان هذا العام، وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي قائلة: “الصغيّر.. بعمرو ما رح يتغيّر ما في كلمة بتوفيكن حقكن.. شكراً على كل الدعم والحب.. هالنجاح كلّو إنتوا جزء أساسي فيه وألف مبروك لكل فريق العمل فرداً فرداً.. ويعطيكن العافية”.

إشارة إلى أن مسلسل “للموت” من بطولة ماغي بو غصن، محمد الأحمد، دانييلا رحمة، باسم مغنية، خالد القيش، صباح الجزائري، فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي وريان الحركة، من كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “إيغل فيلمز”، لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان.