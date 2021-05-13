نانسي عجرم معايدة متابعيها: “إنشالله بيحمل معه كل الخير والسلام”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

عايدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محبيها ومتابعيها لمناسبة عيد الفطر السعيد، وكتبت نانسي على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “عيد مبارك على الجميع. إنشالله بيحمل معه كل الخير والسلام والفرح لوطننا العربي والعالم”.

ونالت معايدة نانسي آلاف علامات الإعجاب ومئات التعليقات، لغاية هذه اللحظة، وتمنى لها متابعوها كل الأمنيات الجميلة، وشكروها على معايدتها لهم، كما أن الكثير من متابعيها أعادوا نشر معايدتها عبر صفحاتهم الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.