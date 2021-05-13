محمد الفلاح - سمير غانم ودلال عبدالعزيز.. الحالة حرجة ولا يوجد تحسن

الخميس 13 مايو 2021

تثير هالة الكتمان الشديدة حول الحالة الصحية للفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز حالة من القلق لدى جمهورهما منذ إدخالهما العناية المركزة.



وتعاني دلال عبدالعزيز من الإصابة بفيروس كورونا، الذي ترك أثره الكبير على الرئة، وأدى إلى انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

أما الفنان الكبير سمير غانم، فيعاني من فشل كلوي وتم نقله منذ أكثر من أسبوع إلى العناية المركزة.

وبحسب أحد أفراد عائلة سمير غانم ودلال عبدالعزيز، لصحيفة "الوطن المحلية"، فإن الحالة الصحية للفنانين الكبيرين لا تزال حرجة ولا يوجد أي تحسن ملحوظ في الحالتين.

وطالب المصدر المقرب، الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية لالموقف، من الجميع أن الدعاء لهما لتجاوز تلك المرحلة الحرجة.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوجة الفنانة دنيا سمير غانم، طلب الدعاء أكثر من مرة للفنانين الكبيرين.

وكتب قبل عدة ساعات عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "الليلة آخر ليالي الشهر الكريم لعل فيها تكون إجابة من المولى عز وجل لدعائنا.. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا لطيف يا كريم ألطف بعبادك سمير غانم ودلال عبدالعزيز وسائر المرضى وآنعم عليهما بالشفاء العاجل".