عبد الله الرويشد يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: كشف الفنان الكويتي عبدالله الرويشد عن تفاصيل ألبومه الجديد وموعد طرحه، موضحاً، خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “علي ونجم”، قائلاً: “ألبومي من المقرر أن يطرح خلال شهر وسيكون بين عيد الفطر وعيد الأضحى”.

وأضاف الرويشد أن ألبومه الجديد يحتوي على أغنية من لحنه، وأغنية أخرى يقدمها باللون اليمني القديم بعنوان “يا جماله”، لافتاً إلى أن الألبوم يحتوي على 4 أو 5 أغان. وتابع أنه يتعاون مع عبدالقادر هدهود في لحنين، كما أنه يتعاون مع الملحن خالد الشيخ، والمؤلفة فتحية عجلان في أغنية جديدة، وهي تعتبر أول أغنية في ألبومه الجديد، لافتاً إلى أنه بذل مجهوداً كبيراً خلالها.

وذكر الرويشد أن أفضل لحن بالنسبة له، هو لحن “دنيا الوله”، الذي صار الجميع يردده ويغنيه وانتشر في كل مكان بمصر والمغرب وهو عمل ناجح من كل الجوانب، متابعاً: “أحب أغنية يا طيب القلب، أحب كلماتها، وأحب لحنها، وأحب الفنان عبدالمجيد عبد الله”.

وأبدى الرويشد استعداده التعاون في أغنية مع الفنانة نوال الكويتية، مضيفاً: “أبرك الساعات عندما أغني دويتو مرة أخرى مع نوال الكويتية، وفي الوقت الذي تريده أنا موجود”. وأكد أنه لا يخاف من الحسد لأن الله الحافظ، معقباً أنه لم تحدث معه أي مواقف بشأن الحسد جعلته يخاف منه.

وعن الفنان الذي يجعله يضحك ويخرجه من أي حزن أو غضب، قال الرويشد إن هناك الكثير من الفنانين، أبرزهم الفنان الكويتي حسن البلام كونه قادراً على رسم البسمة على وجهه في أي وقت. وأشار إلى أن حبه لاقتناء “الأنتيك” أو الأشياء القديمة بدأ منذ فترة كبيرة، موضحا: “أنا أحب أي شيء قديم، وأقدم أنتيك حصلت عليه كان من سلطنة عمان، وأخر شيء قديم حصلت عليه كان عبارة عن جرة جميلة”، وتابع أنه يوزعها على كل أركان مكتبه.

ونفى الرويشد ما يردده البعض بشأن رفضه أغاني “التاكسي” التي غناها مشعل العروج، و”بديت أطيب” التي غناها فضل شاكر، و”أكو مثلك” لنوال الكويتية، مؤكداً أن هذه الأغاني لم تعرض عليه أبداً، ولا يعلم من أين يأتي البعض بهذه الشائعات.

وأكد عبدالله الرويشد، أن القصص المتداولة عن أغانيه غير حقيقية، موضحاً أن البعض يشير إلى أن أغانيه قصة حقيقية مر بها الكاتب، مثل أغنية “رحلتي”، قائلاً إن هذه القصة ليست نفس الكلام المتداول.