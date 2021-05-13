توم كروز يعيد جوائز جولدن جلوب الثلاثة التي حصل عليها خلال مسيرته الفنية لرابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مايو 2021 10:40 صباحاً - انضم "توم كروز" إلى القائمة المتزايدة من الوجوه الشهيرة - بما في ذلك Netflix وAmazon وNBC - التي أعادت جوائز Golden Globe والتي سبق وفاز بها وسط احتجاج ضد رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود بسبب فشلها في إصلاح افتقارها إلى التنوع.



جوائز "كروز" التي أعادها



وبحسب موقع "ميرور" الجوائز التي أعادها "كروز" هي جوائزه لأفضل ممثل التي فاز بها في عام 1997 ، وجائزة أفضل ممثل حصل عليها في الرابع من يوليو عام 1990 ، وجائزة أفضل ممثل مساعد حصل عليها عام 2000. ومن المتوقع أن يواصل آخرون اتباع "كروز".



أسباب الإحتجاج



هذا وقد تعرضت جمعية هوليوود للصحافيين الأجانب (HFPA) لانتقادات شديدة بعد تقرير لصحيفة لوس أنجلوس تايمز نظر في سجل المنظمة المشكوك فيه حول التنوع. وأظهرت أنه لا يوجد حاليًا أي أعضاء سود من بين أعضاء التصويت البالغ عددهم حوالى 90 عضوًا.



بيان خطة الإصلاح

توم كروز وسط سام ميندز وستيفن سبيلبرج في الحفل عام 2000- الصورة من موقع ميرور



نشرت الرابطة جدولاً طويلاً ومفصّلاً لأهدافها الإصلاحية لإظهار التزامها بتحقيق هذه الأهداف بإلحاح شديد حيث ستشهد الخطة انضمام عشرين عضواً جديداً إلى المنظمة بحلول شهر أغسطس من هذا العام، وسيتمتع كل منهم بصلاحية التصويت ، بينما ستزيد العضوية ككل بنسبة 50 في المئة خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مجلس مساءلة وإشراف يضم أعضاء من خارج مجلس الإدارة.

وأكد البيان أيضاً أن المنظمة ستتشاور مع الاستوديوهات والمعلنين بشأن مدونة سلوك جديدة من المقرر الكشف عنها خلال هذا الأسبوع ، كما أنها ستنشئ أيضاً خطاً ساخناً لتسجيل والرد على أي انتهاكات.

ويلتزم الجدول بمبدأ التنوع والشمول الإلزامي، والذي يأتي بعد أن تم الكشف مؤخراً عن أن الرابطة لم تضم أي عضو أسود فى تشكيلتها المؤلفة من 87 صحافياً.



شركات الإنتاج لاتزال متخوفة



وعلى الرغم من تعهد نقابة الصحفيين بإجراء إصلاح شامل بأسرع ما يمكن وبأكبر قدر ممكن من التفكير، إلا أن العديد من الاستوديوهات استمرت في التشكيك في مشاركتها في الجوائز.

فقد شاركت Netflix مخاوفها بشأن النتائج الأسبوع الماضي. قال الرئيس التنفيذي المشارك للشركة "تيد ساراندوس" : "لا نعتقد أن هذه السياسات الجديدة المقترحة - لا سيما فيما يتعلق بحجم وسرعة نمو العضوية - ستعالج تحديات التنوع والشمول المنهجية لـ HFPA ، أو الافتقار إلى معايير واضحة لكيفية يجب أن يعمل الأعضاء."

يوم الاثنين ، قالت شركة Warner Bros أيضاً إنها ستتوقف عن إجراء العروض والأحداث الأخرى لـ HFPA حتى إجراء المزيد من التغييرات الجوهرية.

وأصدرت NBC بياناً يوم الاثنين قالت فيه إنها لن تبث الحفل في عام 2022 لكنها اعترفت بأنها تعتقد أن نقابة الصحفيين ملتزمة بالإصلاح.

وجاء في البيان : "نظراً لأن التغيير بهذا الحجم يستغرق وقتاً وعملاً ، فنحن نشعر بقوة أن جمعية هوليوود للصحافيين الأجانب تحتاج إلى وقت للقيام بذلك بشكل صحيح. وعلى هذا النحو ، لن تبث NBC جوائز جولدن جلوب 2022. بافتراض أن المنظمة تنفذ خطتها ، نأمل أن نكون فى وضع يسمح لنا ببث العرض في يناير 2023."

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