شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم حفلات العيد فى السعودية أون لاين..محمد عبده والمهندس وراشد الماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررعدد من النجوم تقديم عدد من الحفلات بطريقة لايف ولكن بدون جمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب فيروس كورونا.

ومن النجوم الذين سنراهم في هذه الحفلات المطرب ماجد المهندس، حيث إنه سيحيى حفلا أول يوم عيد الفطر الخميس الموافق 13 مايو الحالي، ومن المقرر أن يقدم المهندس عددا كبيرا من أغنياته الخليجية المتنوعة منها، تحبك روحى، تناديك، أوقعلك عقد، الدنيا دوارة، بين ايديا، صباح الخير، كيف المسا.

ثم يحيى المطرب راشد الماجد حفلا غنائيا أون لاين أيضا يوم الجمعة الموافق 14 مايو ، ضمن حفلات عيد الفطر، ومن المقرر أن يقدم عدد من أغانى منها "وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتينى، الله لا يجيب الزعل، ماجانى النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيرى تلون، اسقنى حب، قم قم" وغيرها.

كما يحيي النجم محمد عبده حفلا لايف أيضا يوم السبت الموافق ١٥ مايو، ومن المقرر أن يقدم عبده أهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.