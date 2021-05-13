شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 30 .. فراج يطلق منى زكى ومحمد ممدوح يعترف بقتل شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، والذى عرض على قناة Dmc، نجاح "هنا" منى زكي في إعادة ابنها من "مؤنس" محمد فراج قبل طلوعه على الطائرة، وسيطرت على "حازم" محمد ممدوح حالة من السعادة بعد عودتها بابنهما، وطلب منها الجلوس في مكان سويا، وفى نفس الوقت أرسل "مؤنس" رسالة صوتية وهو متواجد بالمطار قبل سفره، وطلب منها أن تذكره لإبراهيم عندم يكبر، وقام بتطليقها خلال نفس الرسالة.

جلس "زى" آدم الشرقاوى و"يارا" مايان السيد يلعبان مع "إبراهيم" ابن "هنا" و"حازم"، وأشاد بها حازم للمرة الأولى واعترف بأنه كان واثقا من إعادة ابنهما مرة أخرى، وسألته على الجواب فين لكى تقرأه ولكنه أخبرها بأن لا يهم الكلام اللى في الورق المهم ما بداخله، وأخبرها بأنه سيتركهما عددا من السنين، وأخبرها بأنه قام بقتل "شاهين" بعد أن ألقى عليه المادة الخاصة بتغذية النحل وتسببت في قتله.

وأخبر "حازم" "هنا" بأنه سيسلم نفسه لعدم تحمله الأمر، وأخبرها بأنه لا يخاف على إبراهيم الآن خاصة أنه مع والدته، كما أخبرها بأنه من الوارد أن تظن المحكمة بأنى كنت أدافع عن نفسى وقتها، وسيطرت عليهما لحظات رومانسية، حيث تبادلا مشاعر الحب، وأنهما ما زالا يحبان بعضهما، وأكدت له "هنا" بأنها ستنتظره لحين خروجه من السجن، وأعطاها "دبلته" من "أمينة" عائشة بن أحمد، وطلب منها الدعاء لها.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الاخيرة



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الاخيرة



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الاخيرة



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الاخيرة



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة الاخيرة