شكرا لقرائتكم خبر عن اللى مالوش كبير الحلقة الأخيرة.. مقتل الخديوى وغزل تستلم ثروة عابد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "اللى مالوش كبير" باستماع قدرية طليقة الخديوى لمكالمة رفعت الذهبى خالد سرحان وهو يتحدث مع حمزة الرجل الخائن، ويبلغه أنه هو من قتل مالك شقيق الخديوى "أحمد العوضى"، وعليه ألا يقلق، لتنصدم قدرية من كلامة وتصرخ ثم ترسل رسالة إلى الخديوى تبلغه أنها تريد مقابلته سريعا.

وتذهب غزل "ياسمين عبد العزيز" للاطمئنان على والدها بعد مروره بوعكة صحية شديدة ويعتذر لها عما فعله بها، لتتقبل اعتذاره وتسامحه، ويقابل الخديوى قدرية وتبلغه أن حمزة أحد رجاله هو الخائن مع رفعت الذهبى، ويجن جنون الخديوى بعد معرفة أن مينا صديق عمره قتله هدر، ويطلب من حمزة أن يأتى برفعت الذهبى ورجاله الذين قتلوا مالك شقيقه.

وتزور غزل صديقتها نادين "دنيا عبد العزيز" بعد معرفتها بإصابتها بالسرطان وتطلب منها مسامحتها لأنها لم تكن الصديقة الحقيقية بالنسبة لها ولكن كانت خائنة وحقوده وطماعة.

ويقتل الخديوى رفعت الذهبى وكل من ذبح مالك شقيقه وتأتى غزل للمزرعة ويبلغها أنه قتل مينا لتصرخ وتظل تضربه وتأتى الشرطة للقبض عليه ولكن يرفض ويطلق عليهم النار رافضا تسليم نفسه، وتطلب منه غزل تسليم نفسه ولم يستمع لكلامها ويظل يطلق النار على الشرطة حتى تقتله، وبعد 3 شهور تستلم غزل ثروة عابد تيمور التى تركها لها قبل انتحاره.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير