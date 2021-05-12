بعد كشفها عن هذه الصورة.. نوال الزغبي حديث السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: عقدت النجمة اللبنانية نوال الزغبي منذ يومين جلسة تصوير جديدة في لبنان، وأخبرت جمهورها بذلك من خلال صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.

وفي الساعات الماضية كشفت نوال الزغبي عن أوّل صورة من الجلسة، وظهرت من خلالها بإطلالة كاجوال أكثر من رائعة، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة. وعلى الفور تحوّلت صورة نوال الزغبي الجديدة إلى حديث السوشيل ميديا، إذ انهالت عليها التعليقات التي تتغزل بإطلالتها الجديدة.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي ستصدر ثاني أيام عيد الفطر المبارك أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية. الأغنية الأولى بعنوان “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه، والأغنية الثانية بعنوان “بكلم خيالي” من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.