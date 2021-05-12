شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى لوفاة الفنان إبراهيم نصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو، ذكرى وفاة الفنان إبراهيم نصر الأولى حيث رحل عن عالمنا العام الماضى، وشيع جثمانه من الكنيسة المرقسية في حي الأزبكية في القاهرة، ودفن في منطقة العباسية، تاركاً بصمة كبيرة في عالم الفن وخاصة برامج المقالب الذى يعد هو الرائد لها من خلال سلسلة "الكاميرا الخفية" الشهيرة والتي عرف الجمهور برامج المقالب من خلالها.



ابراهيم نصر

وُلد ابراهيم نصر في حي شبرا في القاهرة 18 أغسطس 1946، وتعود أصوله إلى الصعيد، وعمل والده كمقاول بناء، بعد حصوله على الثانوية العامة، التحق ابراهيم بالجامعة في كلية الآداب وحصل على الليسانس عام 1972، وبدأ مشواره الفني في سن العاشرة من خلال تقليده للعديد من الشخصيات، ومن ثم انضم للفرقة المسرحية في مدرسة عثمان بن عفان في المدرسة الابتدائية، حيث قدم العديد من المسرحيات.



إبراهيم نصر

وشارك إبراهيم نصر في مجموعة من برامج الأطفال، ثم جاءت شهرته الفنية عقب مشاركته بالتمثيل في مسلسلات تليفزيونية منها "حكاية لها العجب- قلوب خضراء- الزمن المر- على باب زويلة- مارد الجبل- غباشى بتاع- هيمة شو- زوبه سات"، كما شارك في عدة مسرحيات منها "عطشان يا صبايا- إحنا جدعان أوى- مصر بلدنا- نوار الخير- بسمة- عائلة عصرية جدا- مطلوب مجرمين فورًا- زكية زكريا والعصابة المفترية".

شارك في أفلام "شمس الزناتى" "بيت بلا حنان" و"حد السيف"، "زكية زكريا في البرلمان"، "مستر كاراتيه"، "امرأة واحدة لا تكفي"، "حسن اللول"، و"اكس لارج" عام، رحل قبل عرض آخر أعماله السينمائية وهو فيلم "صاحب المقام" الذى تم عرضه العام الماضى