شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 29.. سيف العربى يحصل على لاب توب ريكاردو.. ومؤامرة على قناة سويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة 29 من مسلسل هجمة مرتدة للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 11.30 مساء، في تشويقها وإثارتها، حيث استكملت في تسليط الضوء على أمور كثيرة خفية حصلت بثورة الـ 25 من يناير عام 2011.



ريكاردو

وتضمنت الحلقة حيلة من جانب سيف العربى "أحمد عز" من أجل الحصول على لاب توب "ريكاردو" بهدف إمكانية التجسس عليه ومعرفة مهمته في مصر، وهو ما تمكن به بصعوبة شديدة، بعدما اصطحبه إلى محل كشرى، وما أن دخل الحمام حتى قام بتبديل اللاب، ثم حصل عليه هاكر يعمل لصالح المخابرات المصرية، ما أن تمكن من فك شفرته حتى قاموا بحيلة جديدة عقب اصطدام سيارة بـ ريكاردو وبعدها على الفور بدلوا الجهاز أثناء الزحام.



رفعت المسيرى وكمال ابو رية

استمرت الحلقة في إثارتها، وشهدت معرفتهم بأمور عديدة حول ريكاردو أهمها أن هناك اتصالات من جانب بـ إيزاك حول سفينة مسلحة ستدخل قناة السويس، بهدف إظهار مصر أمام العالم فاقدة السيطرة على قناة السويس.



نضال الشافعى هجمة مرتدة

وبالتالي أخبر رفعت المسيرى "هشام سليم" الضباط معه في المخابرات بضرورة عدم دخول السفينة مطلقاً لقناة السويس، والقبض على كل المشتركين في تلك المؤامرة قبل تنفيذ خطتهم مباشرة، ثم القبض على ريكاردو في النهاية.