أحلام ضيفة استثنائية في كاربول كاريوكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: تحلّ النجمة الإماراتية أحلام ضيفة على برنامج “Carpool Karaoke العربي” الذي يقدمه الإعلامي وسام بريدي عبر شاشة دبي، وذلك في الحلقة التي ستعرض يوم الخميس المقبل، أوّل أيام عيد الفطر المبارك في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

وخلال برومو الحلقة ظهرت أحلام وهي تتحدث عن أهم العادات التي تتبعها خلال تصوير أي من أعمالها، وهي أنها تجمع كافة فريق العمل الخاص بها وتقدم لهم الحلوى، كما أنها تمنت خلال البرومو أن تعيد تصوير أحد كليباتها، لكن لم يتضح أي كليب منهم، فيما قامت كذلك بالغناء والعزف على آلة الكمان، في إطار كوميدي وطريف خلال الحلقة المنتظرة.

الجدير ذكره أن أحلام كانت قد طرحت مؤخرًا أحدث ألبوماتها بعنوان “فدوة عيونك”، ولاقى الألبوم ردود أفعال إيجابية من قبل جمهورها وأصدقائها، وقدمت خلاله العديد من الأغاني، وتصدّرت جميعها قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على تطبيقات “اي تيونز” و”ديزر” و”يوتيوب”.