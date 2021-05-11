شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: لا صحة للأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان حسن الرداد، الشائعات المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، حول وفاة الفنان الكبير سمير غانم، مطالبا الجميع بعدم تداول أو نشر أى خبر حول حماه وحماته الفنانة دلال عبد العزيز.

وكتب الرداد، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم، نرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أى خبر أو بوست بخصوصه أو حماتى الأستاذة دلال عبد العزيز، إلا ما يتم نشره هنا على صفحتى أو صفحة رامى رضوان".





وكانت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن ملف الصحة فى نقابة المهن التمثيلية، قد أكدت عدم صحة ما تردد عن وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وقالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن سمير غانم ما زال متواجدا بالعناية المركزة وخبر وفاته المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى شائعة سخيفة، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الفنان سمير غانم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم غير مستقرة، وما زال متواجدًا بغرفة العناية المركزة، ولديه مشكلة بالصدر، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى.

وأكدت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن ملف الصحة فى نقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، أن ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم فى غيبوبة بعد أن تعرض لخلل فى وظائف الكلى، غير صحيح، موضحة أنها تتابع الحالة أولاً بأول، ولم تتلقَ أى معلومة عن دخول النجم فى غيبوبة.

وتابعت نهال عنبر، أن سمير غانم، ما زال داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التى يتلقى فيها العلاج وتعتبر حالته الصحية غير مستقرة، حيث تعرض لأزمة تنفسية وأثرت على الصدر ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعى.