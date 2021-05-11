شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان عن وفاة سمير غانم: الرحمة من الشائعات إحنا فينا اللى مكفينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الإعلامى رامى رضوان الشائعات التي يتعرض لها الفنان سمير غانم عن دخوله في غيبوبة ووفاته، حيث نشر على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "يا اخوانا الرحمة من الشائعات احنا فينا اللى مكفينا أرجوكم ما يتم تداوله غير صحيح والوضع لا يزال حرج".

وكانت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية، قد أكدت عدم صحة ما تردد عن وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن سمير غانم ما زال متواجدا بالعناية المركزة وخبر وفاته المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى شائعة سخيفة، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الفنان سمير غانم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم غير مستقرة، وما زال متواجدًا بغرفة العناية المركزة، ولديه مشكلة بالصدر، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى.

وأكدت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، أن ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم فى غيبوبة بعد أن تعرض لخلل في وظائف الكلى، غير صحيح، موضحة أنها تتابع الحالة أولاً بأول، ولم تتلقَ أى معلومة عن دخول النجم فى غيبوبة.

وتابعت نهال عنبر، أن سمير غانم، ما زال داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التي يتلقى فيها العلاج وتعتبر حالته الصحية غير مستقرة، حيث تعرض لأزمة تنفسية وأثرت على الصدر ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي.



رامى رضوان