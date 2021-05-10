شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 27.. هجوم على كمين الميدان بالعريش والطيران المصرى يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27، بهجوم إرهابى على كمين "الميدان" بمدينة العريش، بقيادة الخائن التكفيرى خيرت السبكى "طارق صبرى"، إلا أن ضباط الكمين قاوموا بضراوة واستطاعوا حماية الكمين وجعلوا العناصر التكفيرين تفر هاربين، بعد تصفية بعض منهم وإصابة عدد من الضباط من بينهم "على يونس" شقيق زكريا "كريم عبد العزيز".

يتم عرض مشاهد حقيقية من تناول وسائل الإعلام للحادث، وينتقل المشهد إلى المستشفى حيث يتواجد زكريا وزوجته نادية "إنجى المقدم" ووالدته هدى "ليلى عز العرب" فى غرفة "على يونس" الذى أصيب بشظية خلال الهجوم على الكمين للاطمئنان عليه، ومشهد مؤثر لوالدتهما هدى خوفاً من سماع خبر استشهاد أحد من أبنائها فى أى وقت.

المشهد ينتقل إلى الشيخ زويد ومشاهد حقيقة من مكان تواجد التكفيريين، ويظهر خيرت السبكى يتوعد الشرطة والجيش بالثأر والانتقام، وفجأة يضرب الطيران المصرى البؤرة الإرهابية التى تتواجد فيها التكفيريون والاعلان بمشاهد حقيقية عن مقتل الخائنين خيرت السبكى وحنفى جمال، والفرحة تعم فى مبنى الأمن الوطنى بسبب مقتلهما خاص وأنها انشقا عن الشرطة وانضم للجماعات الإرهابية.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.