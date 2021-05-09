نجوى كرم.. هل تصدر أغنية جديدة في الصيف؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: أطلّت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم على جمهورها ضيفةً على الحلقة الأخيرة من برنامج “سوالف رمضانية” عبر إذاعة “روتانا” في إطلالة خاصة مع نهاية شهر رمضان الفضيل.

إطلالة نجوى جاءت في بثّ مباشر على صفحة “روتانا موسيقى” في موقع “تويتر”، عبر الميزة الجديدة Twitter Spaces، وتناولت خلال الحلقة عدة مواضيع رمضانية وحياتية وفنية.

وردّت نجوى كرم على تساؤلات المحبين في الوطن العربي وبلدان الإغتراب بشأن أعمالها الفنية المقبلة، كاشفةً من خلال برنامج “سوالف رمضانية” عن أنها قد تُصدر أغنية جديدة خلال موسم الصيف المقبل. وأضافت أنها ستعود من خلال هذه الأغنية إلى أجواء الكليبات البعيدة عن الأسلوب الذي ظهرت خلاله في أعمالها المصوّرة الأخيرة.

كما كشفت نجوى عن أن كليبي “بعشق تفاصيلك” و”معذور قلبي” لم يظهرا بالشكل الذي أرادته، وذلك ردًا على سؤال المذيعة حول تشابه فكرة العملين مع فكرة كليب “ملعون أبو العشق”.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كانت أغنية “معذور قلبي” من كلمات عامر لاوند والحان وتوزيع علي حسون، أمّا كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج وليد ناصيف.