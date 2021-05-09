ديو يجمع بلقيس وسيف نبيل.. قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: شوق النجمان بلقيس فتحي وسيف نبيل الجمهور لأغنية ديو جديدة تجمعهما، حيث نشر كل منهما عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ترويجي للعمل المرتقب مرفقًا بكلمة: “قريبا”.

ويأتي ذلك بعد أن لفت كل من سيف وبلقيس الأنظار في الأيام الماضية من خلال تبادل فيديوهات ظهر كل منهما فيها وهو يستمع إلى إحدى أغنيات الآخر.

ومن المتوقع أن يشكّل هذا الديو مفاجأة كبيرة للجمهور العربي، لما ستحمله الأغنية من مزيج في الموسيقى بتوقيع الموزع الموسيقي العبقري عمر صباغ، واختلاف في الأداء وتميز بالأسلوب، خاصة أن إختيارات الطرفين في الآونة الأخيرة حصدت نجاحات كبيرة وشكلت نقلة نوعية في عالم الموسيقى في العالم العربي.

وقد أثار الفيديو الترويجي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث عبر الجمهور عن حماسهم الكبير للديو للمرتقب.