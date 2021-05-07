شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تعرض الحلقة 25 من "الاختيار 2" غدًا بدون إعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، إذاعة حلقة الجمعة 25 رمضان بدون إعلانات.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث بإسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية، والتي تجسد صورًا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر، وتأتى تلك الحلقة لتشمل أحداثًا هامة ينتظرها المشاهدين، ولذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.

ويعرض مسلسل "الاختيار 2" علي قناة ON في العاشرة مساءً، وهو أحد الأعمال التي انتجتها شركة سينرجي في خدمة القضايا الوطنية المصرية، ويحقق أعلى المشاهدات، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وضيوف الشرف، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وسيناريو هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمى.