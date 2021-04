كل ما تحتاج معرفته عن فيلم "آل سوبرانو" الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل الأمريكي مايكل جاندولفيني، تقديم فيلم جديد مستوحى من المسلسل الشهير The Sopranos (آل سوبرانو).

وسوف يلبي الفيلم الجديد The Many Saints of Newark (العديد من القديسين في نيوآرك) تطلعات الجمهور الذي افتقد المسلسل وأبطاله، إذ يلعب مايكل جاندولفيني دور توني سوبرانو.

ومايكل جاندولفيني، هو ابن الممثل الشهير جيمس جاندولفيني، الذي قام بدور توني سوبرانو في المسلسل الأصلي منذ عام 1999 وحتى 2007.

الفيلم الجديد من كتابة، دايفيد شايس، مبتكر مسلسل "ذا سوبرانو"، ويدور في الفترة الزمنية من 1960 وحتى 1970، أي أنه يسبق أحداث المسلسل.

تتركز أحداث الفيلم حول اضطرابات نيوآرك عام 1967، وطفولة توني سوبرانو، حيث يكشف الفيلم كيف نشأ توني تحت كنف والديه جوني وليفيا سوبرانو، وكيف شكلا شخصيته.

ويتطرق الفيلم إلى شخصية ديكي مولتيساني، الذي يلعب دوره أليساندرو نيفولا، ودوره في حياة توني.

وكشف مؤلف الفيلم "شايس"، أن الفيلم سوف يتناول العلاقة بين البيض والسود في هذه الفترة، بصفتها حقبة مؤثرة في حياة "توني" كطفل.

أبطال الفيلم

يضم الفيلم مجموعة متنوعة من النجوم وهم: مايكل جاندولفيني، وبيلي ماجنوسن وليزلي أودوم جونيور، وكوري ستول.

ورحل جيمس جاندولفيني عن عالمنا عام 2013، ما جعل ابنه يصرح مؤخرًا عن اعتزازه وفخره بتولي هذا الدور وإكمال إرث والده الراحل.