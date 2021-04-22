شكرا لقرائتكم خبر عن ضل راجل الحلقة 10 .. سليم يكذب على ياسر جلال لإبعاده عن طريقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 10 من مسلسل ضل راجل للنجم ياسر جلال، بمواجهة جلال للفتاة غادة لمعرفتها معلومات عن حادثة ابنته شهد، لكنها تصطدم معه وتنكر معرفتها بابنته بشهد - رنا رئيس - وتطرده من أمام بيتها وتهدده بالشرطة وذلك فى حضور الشاب سليم.

ضل راجل الحلقة 10

ضل راجل الحلقة 10

يحاول سليم، السيطرة على الأمر، وتهدئة ياسر جلال ويدعوه وصديقه أحمد رزق بالجلوس فى مكان عام للحديث عن أزمة شهد، وأن لديه معلومات عن الجانى الذى اعتدى على شهد، وبعد جلوسهما يدعى أن شابا لا يعرف اسمه هو من اعتدى على ابنته وبعد ارتكاب جريمته سافر خارج البلاد وذلك حتى لا يستمر جلال فى مطاردته .

ضل راجل الحلقة 10

وعلى جانب آخر، مازال طليق نور اللبنانية يطاردها من أجل الرجوع إليها لكنها ترفض، فتسألها عمتها عن سبب تعنتها ضده فتحكى لها سرًا أخفته داخلها سنوات طويلة، فبعد أن تعدى عليها أثناء حملها سقط الطفل واضطر الأطباء إلى إزالة الرحم، فمنعها من طفلها كما منعها من أن تكون أمًا طوال حياتها .

ضل راجل الحلقة 10

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.