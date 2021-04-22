- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 9 .. محمد إمام يسرق نقود نرمين الفقى ويكتشف أنها مزورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام على قناة الحياة، ذهاب شمس "نرمين الفقى" للعدوى فى الجبل لتسليم صفقة الألماظ للتاجر اللبنانى واستلام خمسة ملايين دولار منه، وبالفعل يحدث ذلك ثم تنقل شمس النقود التى تسلمتها فى تابوت لنقلها للمخزن، وكانت قد أعدت فخاً للإيقاع بالنمر، وقامت بالاتفاق مع عنتر الحلق "بيومى فؤاد" وابنه حسن بالوقوف أمام المحل لأن النمر بالتأكيد سيظهر واجتمع الكل أمام محل شمس فى شارع الصاغة.
مسلسل النمر الحلقة 9
على جانب آخر، كان نوح "محمد إمام" قد اتفق مع سكلانس "محمود حافظ" أن يذهب للحارة المجاورة ويشغل النار فيها وبالفعل قام بذلك، وبدأ يصرخ حتى يجتمع الكل ناحية النار وفى نفس الوقت ظهر النمر أمام المحل ففهمت شمس أنه يحاول إلهاءهم حتى يذهب للمخزن الذى وضعت فيه النقود، وبالفعل يذهب النمر للمخزن ويضرب رجال شمس ويسرق النقود من التابوت.
يذهب النمر لمكان مخبئه مع سكلانس صديقه ويعطيه حقه من العملية ولكنه يكتشف أن جميع النقود مزورة، فيفهم أن شمس قد ضحكت عليه فيرسل لها رسالة صوتية محتواها "ملعوبة يا شمس"، حيث قامت شمس بإرسال النقود الصحيحة لشقتها بعدما وضعت النقود المزورة فى المخزن.
مسلسل النمر الحلقة 9
يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.
مسلسل النمر الحلقة 9