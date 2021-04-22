مسلسل النمر الحلقة 9 .. محمد إمام يسرق نقود نرمين الفقى ويكتشف أنها مزورة

على جانب آخر، كان نوح "محمد إمام" قد اتفق مع سكلانس "محمود حافظ" أن يذهب للحارة المجاورة ويشغل النار فيها وبالفعل قام بذلك، وبدأ يصرخ حتى يجتمع الكل ناحية النار وفى نفس الوقت ظهر النمر أمام المحل ففهمت شمس أنه يحاول إلهاءهم حتى يذهب للمخزن الذى وضعت فيه النقود، وبالفعل يذهب النمر للمخزن ويضرب رجال شمس ويسرق النقود من التابوت.

يذهب النمر لمكان مخبئه مع سكلانس صديقه ويعطيه حقه من العملية ولكنه يكتشف أن جميع النقود مزورة، فيفهم أن شمس قد ضحكت عليه فيرسل لها رسالة صوتية محتواها "ملعوبة يا شمس"، حيث قامت شمس بإرسال النقود الصحيحة لشقتها بعدما وضعت النقود المزورة فى المخزن.