شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 9 ..قوات مصرية تضبط الإرهابى أبو ياسر بالعراق وتعيده لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل هجمة مرتدة، للنجمين أحمد عز وهند صبرى، المذاع على شاشة قناة dmc في الـ 10.45 مساء، بإثارة كبيرة، حيث شهدت الأحداث مقابلة "دينا" هند صبرى للضابط رفعت المسيرى "هشام سليم" للمرة الأولى، وذلك خلف أحد المطاعم حيث أبلغته بحزن جدها منها ليخبرها بضرورة نسيان الأمر، وعدم التركيز إلا في عملها.



الحلقة التاسعة من هجمة مرتدة

كما تظهر في التليفزيون أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج المصرية للمرة الأولى، ويشاهدها "عز" سيف العربى، ثم يراقبها وتراه خلفها إلا أنها وبمجرد استدارتها لا تجده الأمر الذى فاجئها، ثم تركب سيارة مع هبة "ندى موسى" التي تأخذها لفيلا تجد فيها جدها ومعه الضابط رفعت المسيرى، الذى يبدو أنه أخبره بحقيقة حفيدته بعدما طردها بالحلقة الثامنة، حينما علم بأنها خرجت في برنامج في أوروبا، وأدلت فيه بتصريحاته أكدت خلالها أن لا وجود لعداء بين الصهاينة والعرب مرة أخرى ومن يعتقد ذلك متخلف.



نضال الشافعى

أيضاً شهدت بداية الحلقة قيام وحدة مصرية في العراق بالنيل من الإرهابى أبو ياسر رغم نومه بحزام ناسف إلا أنهم تمكنوا منه وعادوا به إلى مصر لتقوم المخابرات باستجوابه وأخذ المعلومات منه.

أيضاً شهدت الحلقة التاسعة التطرق لسبب انفصال عز وهند صبرى فى وقت سابق، حينما استرجع عز ذكريات أخباره لـ هشام سليم أنهما بصدد الإقبال على خطوة الزواج ليرحب بذلك، ويشترط عليهما إما الزواج وترك العمل، أو العمل بعيداً عن الزواج ونسيانه.