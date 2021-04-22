شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 9 .. محمد رمضان وحيدا لا أهل ولا حبيبة ولا سند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل موسى الحلقة 9 شهدت الكثير من الأحداث المأساوية بداية من اتهام موسى بالسرقة للانتقام منه من قبل فخر - رامي وحيد، انتهاء بوفاة والدته - عارفة عبد الرسول وهو المشهد المبكي في مسلسل موسى الحلقة 9، حيث أصبح محمد رمضان وحيدا لا أهل ولا حبيبة ولا سند.

وكانت أحداث مسلسل موسى شهدت غرق قرية "موسى" بسبب الفيضان، وهو الفيضان الذى دمر القرية وتسبب فى مقتل "تارا عماد" – نجاة حبيبة موسى، فبعد أن أنقذها وضعها على سطح أحد المنازل وذهب لإنقاذ والدته "عارفة عبد الرسول" – حنفية، وعندما عاد مرة أخرى لها وجدها قد فارقت الحياة.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.