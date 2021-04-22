شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 9 .. باسل خياط يحصل على مستشفى يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة يسرا والذى يذاع على قناة cbc، حوارا بين يسرا "مريم" وابنتها تمارا "جميلة عوض" فيما يخص زوجة والدها نادين - سينيتا خليفة، وتحاول أن تعرف هل ضايقتها أم لا.

وتوالت الأحداث بكتمان فريدة "أروى جودة" عن خيانة زوجها يوسف "باسل خياط"، وتتفق معه على بيع المستشفى الذى نصب فيها على مريم لكى يبيعها فاندهش زوجها من إصرارها على سرعة نقل التحرك، بينما هدد عزيز طليق مريم، زوجته نادين "سينيتا خليفة" أنه سيطلقها إذا اكتشف أنها سبب فى زعل ابنته تمارا ومغادرتها للمنزل وذهابها لكى تعيش مع مريم.



مسلسل حرب اهلية الحلقة 9

وتستمر تمارا فى ضرر من حولها بسبب الاضطراب النفسي التى تمر به، وذهبت لوالدة زياد "محمود حجازى" لكى تكشف لها عن العلاقة التى بينه وبين نور"مايان السيد"، وأنها ابنة إحدى العاملات في المنزل. تتفاجأ مريم بدخول الشرطة مع فريدة ويوسف طليقها لكى يأخذوا المستشفى منها، وتقرر أن تنصرف بهدوء من المستشفى، ومتوقع خلال الحلقات المقبلة أن تخطط مريم للانتقام من يوسف.



مسلسل حرب اهلية الحلقة 9

ومن ناحية أخرى يذهب زياد ويتحدث مع والدته أنه يريد الزواج من نور، لتهدده إذا استمر فى هذه العلاقة، وفى نهاية الحلقة تكتشف نادين - سينيتا خليفة أنها حامل بعد 3 شهور من اختفاء فريدة ويوسف. مسلسل حرب أهلية يشارك في بطولته بجانب يسرا وباسل خياط كل من جميلة عوض، أروى جودة، رشدي الشامي، محمود حجازي، سينتيا خليفة، مايان السيد وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وهو من إنتاج شركة العدل جروب