شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "الاختيار 2" ينشر صورة للشهيد المقدم محمد مبروك عقب اغتياله فى المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر هانى سرحان، مؤلف مسلسل الاختيار 2، على منصات التواصل الاجتماعى صورة حقيقية للشهيد المقدم محمد مبروك، عقب عرض مشهد اغتياله فى الاختيار 2، وعلق عليها: "والله على ما أقول شهيد".

يُذكر أن هذة الصورة هى الحقيقية التى التقطها المقدم زكريا للشهيد، وظهر ذلك فى أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار2: رجال الظل".

وبدأت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2 على قناة ON، بوجود الضابط محمد مبروك "إياد نصار" فى المسجد مع ابنه وحديث يدور بينهما، وفى نفس الوقت يراقبة اثنان من العناصر التكفيرية هما هارون "إسلام جمال" وأبو عبيدة اللذين يزعمان أن صلاته ما هى إلا أداء ظاهريا وأنه يستحق القتل.

مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى وبشرى.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.